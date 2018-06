Valka linnapea kutsub Eestit üles Valga sünnitusosakonda taasavama

"Valka kihelkonnaduuma on Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise tõttu väga häiritud. Meie arvates on väga oluline, et piirialal tegutseks laia profiiliga üldhaigla, mis pakub ka sünnitusteenust, sest sageli tuleb ette enneaegseid sünnitusi ning emade ja laste tervis sõltub meedikute operatiivsest tegutsemisest," kirjutab Valka linnapea Vents Armands Krauklis pöördumises riigikogu poole.