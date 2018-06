Küsitlus: Kui päevakajaline on narkootikumide tarbimise teema Lõuna-Eestis ja noorte seas?

Andres Varustin, kunstnik

Ma ei oska Lõuna-Eesti kohta öelda, aga Tallinnas on see küll probleem, eks seal on kanepit ka lihtsam kätte saada. Mul just poeg lõpetas, sellepärast tean, et kanepi teema on koolis nii tavaline. Tänapäeva põlvkond on selline, et ega nad napsu eriti ei võta, pigem on igasugused muud asjad. Tundub, et kogu see praegune põlvkond ootab, et kanep legaliseeritakse.

Heiki Ojala FOTO: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Heiki Ojala, pensionär, endine õpetaja

Ma olin ise pedagoog ja olen kuulnud, et linnakoolides sellega probleeme ikka on. Ma ei tea ühtegi riiki, kus pedagoogil oleks nii vähe õigusi, kui Eestis. See võib puudutada ka narkootikumide tarbimist, sest koolis sisuliselt puudub kasvatus.

Raivo Boitsov FOTO: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Raivo Boitsov, pensionär ja FIE

Mul on juba piisavalt vanust ja ma noortega enam läbi ei käi. Võib-olla on see probleem kõrtsides ja pidudel, kus noortekambad käivad. Minu tutvusringkondades pole nendest probleemidest kuulda olnud.

Evi Post FOTO: Tomi Saluveer

Evi Post, lasteaiaõpetaja abi

Minu 15aastane poiss õnneks ei tarbi, oma lapse pärast ma muretsema ei pea. Ka tema sõprade seas pole ma kuulnud, et narkootikume tarvitataks, tema seltskond sellega ei tegele. Eks mujal on muidu kuulda, et neid on ikka proovitud.

Alfred Rohtla FOTO: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Alfred Rohtla, ehitaja Soomes

Ma ei ole ise üldse kokku puutunud ja mul ei ole ka selliseid sõpru, kellel oleks probleeme. Praegu on mul siiski raske kaasa rääkida, sest ma ei ole enam tükk siin elanud, töötan Soomes. Samas pole kuulda olnud, et see siin tõsine probleem oleks, seega ei tasu väga muretseda.

Helve Piirimägi FOTO: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Helve Piirimägi, teenindaja