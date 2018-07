Elroni rongidega on tehtud üle 30 miljoni sõidu

«Viie aasta jooksul, mil Eesti raudteid mööda on sõitnud oranžid Elroni rongid, on tehtud kokku üle 30 miljoni sõidu,» sõnas Elroni juhatuse esimees Olle Tischler. Ta lisas, et kuigi 2014. ja 2015. aastal kasvas reisijate vedu hüppeliselt, on ka viimastel aastatel olnud rongiga reisijate arvu kasv stabiilne.

Tischler tõi esile, et elektrirongide populaarseim liin on olnud viie aasta koondarvestuses Tallinn-Paldiski, kus ühe aasta sõitude arv küündib üle miljoni.

Pikemate liinide osas tehakse enim sõite Elroni rongidega Tallinna-Tartu liinil. Järjest populaarsemaks on muutunud rongiga reisimine ka Tallinnast idasuunal: liiklus Tallinna, Narva, Jõhvi ja Rakvere vahel kasvab praegu umbes 70% aastas.

«Kuigi võiks arvata, et rong on mugav eelkõige linnadevaheliseks reisimiseks, siis kõige enam kasutatakse rongitransporti tegelikult Tallinnas linnasisesteks sõitudeks,» sõnas Tischler.

Juhatuse esimees selgitas, et 38 Elroni rongist on pea kõik üheaegselt kasutuses – kokku on Elronil üle 200 väljumise päevas ning rongid läbivad ühes ööpäevas keskmiselt 14 800 kilomeetrit ehk kujundlikult öeldes linnulennult Eestist Lõuna-Koreasse ja tagasi.