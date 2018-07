«Praegu teadaolevatel andmetel sai õnnetus alguse sellest, et Volkswageni roolis olnud Venemaa kodanik hakkas nutiseadmest otsima infot selle kohta, kui palju on teed Värskasse,» rääkis Kagu politseijaoskonna välijuht Silver Hinto sündmuskohal.

Uuringutega on tõestatud, et kõrvaltegevuse ajal on autojuhi silmad sõiduteelt eemal vähemasti viie sekundi jagu või isegi kordades rohkem. Kui juht liigub 90 km/h, läbib tema auto ainuüksi viie sekundiga ligi 125 meetrit. Sel pikal lõigul piisab ka pisemast vääratusest, et vastassuunda kaldununa põhjustada avarii, mis rikub ära mitme või enamategi elu.