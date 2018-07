Piiripunktis tuli välja hulk rikkumisi

Koidula piiripunkt. Foto on illustratiivne.

Kolmapäeval kella 15.40 ajal kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis sõiduautot Ford ning avastasid, et selle tuuleklaasil on mõrade kogumik. Kuna sellise sõiduki lubamine Eesti teedele on ohtlik nii juhile kui teistele, tõkestati piiriületus ja sõiduk suunati tagasi Venemaale.