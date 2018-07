Valga kodukohvikute päeva eestvedaja, kultuurikeskuse juhataja Ülle Juht sõnas, et aastate jooksul on osalejaid ikka olnud üle kümne. Sel aastal osaleb neid 11, millest üks asub piirilinna Läti poolel.

Juht ütles, et traditsiooniliselt toimub kohvikutepäev juuli alguses ning sellel aastal valiti see kuupäev, kuna samal päeval on ka Säde aiapidu ja triatlon. «Nii moodustavad maitse-, kultuuri- ja spordielamused võimsa sünergia.»