Küsitlus: Kuivõrd toidukauba ostmisel eestimaist eelistate?

Anu Reiljan, koolitaja

«Ikka eelistan, nii palju kui vähegi võimalik. Suvel on see eriti loomulik, sest siis on liikvel palju värsket eestimaist kraami.»

Jaan Kroon FOTO: Jaan Rapp / Lõuna-Eesti Postimees

Jaan Kroon, õpetaja

«Tarbin maksimaalselt eestimaist toidukraami. Seda juba seetõttu, et kvaliteet on kodumaisel kaubal parem. Näiteks Eesti marjad on välismaistest reeglina paremad, kuigi paljud nii ei arva.»

Malle Õunapuu FOTO: Jaan Rapp / Lõuna-Eesti Postimees

Malle Õunapuu, kirjakandja

«Ikka eelistan. Näiteks tarbin aasta läbi eestimaist aedvilja. Kindlasti ostan talvel ka eesti kurki, mitte hispaania oma – kodumaine on ka palju parem. Seni, kuni värske kraam aeda jõuab, võtan seda poest.»

Virve Sinisalu FOTO: Jaan Rapp / Lõuna-Eesti Postimees

Virve Sinisalu, õpetaja

«Alati ostan eestimaist toidukaupa, ükskõik millega ka tegu poleks. Suvel oleks eriti imelik välismaist kraami tarbida, kui igalt poolt värsket kodumaist saab. Kõigile pereliikmetele meeldib kohalik toit rohkem.»

Kaie Matus FOTO: Jaan Rapp / Lõuna-Eesti Postimees

Kaie Matus, klienditeenindaja

«Loomulikult eelistan eestimaist. Olen sünnilt maalaps ja värske kodumaise kraamiga harjunud Alati ei pruugi head kodumaist kaupa küll kätte saada, aga eks suvel ole sellega kergem. Siis saab ka ise maalt värsket toidukraami: näiteks kartult.»

Priit Riemann FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Priit Riemann, muuseumitöötaja

«Suuresti eelistan küll. Paljud valgalased käivad küll Lätist toidukraami ostmas, aga meie pere nende hulka ei kuulu. Kauplused on ju Valgas igal pool lähedal ja autot meil ka pole, et piiri taga poodelda. Pole ka tähele pannud seda, et sealpool piiri toidukaubad eriti palju odavamad oleksid. Kui on, siis mõni üksik asi.

Isegi alkoholi ei osta me Lätist. Ega meie pere seda muidugi eriti tarbi ka.