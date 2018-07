Võrumaalane aitas tabada ebaseaduslikult piiri ületanud Bangladeshi ja Pakistani kodanikud

6. juuli hommikul kella 7.30 piirilähistel Leimani külas kinni peetud meestel dokumente kaasas ei olnud, kuid nende esmastele ütlustele tuginedes on seltskonnas kuus Balgladeshi ja kaks Pakistani kodanikku. Seni kogutud tõenditele tuginedes on alust arvata, et nad on ebaseaduslikult riiki sisenenud. Mehed viidi asjaolude selgitamiseks ja menetlustoiminguteks kordonisse, kus meedikud vaatasid üle ka nende tervisliku seisundi.