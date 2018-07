Kommentaar: Erakordne ressurss

Nii jääbki päris palju rahapuudusel tegemata. Õnneks elame projektiajastul. See tähendab, et kui olemas on nii hea idee kui ka osav projektikirjutaja, suurenevad võimalused elu edendada.

Ent on nii, nagu laulab ansambel Naised Köögis oma Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodud laulus: «Must, valge, sinine ... Kuid kõige tähtsam inime!» Peavad olema inimesed, kes midagi ära tahavad teha.

Näiteid ühise eesmärgi nimel tegutsemise tulemuslikkusest ei pea kaugelt otsima. Hiljutine plaan sulgeda sünnitusosakonnad tänavu nii Põlvas kui ka Valgas mobiliseeris mõlema maakonnakeskuse kogukonnad. Mitmel moel näidati meelsust selliste plaanide suhtes ja leiti muu hulgas toetajaid nii võimukoridorides kui ka arvamusliidrite seas.

Põlvas oli sünnitusosakonna sulgemise vastane kodanikuliikumine edukas: Põlva haigla nõukogu otsustas, et sünnitusosakond jääb raviasutuses avatuks 2019. aasta lõpuni. Valgas nii hästi ei läinud: juulist on osakond suletud. Ent on tunda, et kogukond pole otsusega leppinud ja otsitakse võimalusi osakond uuesti avada.

Otsustajatel on järgmine kord midagi Valgas kinni panna juba väga raske.

Ja kui see ikkagi õnnestuma ei peaks, on otsustajatel järgmine kord midagi Valgas kinni panna juba väga raske. Sest kogukond on ühtsem ja tugevam kui enne sünnitusosakondade plaani avalikkuse ette tulekut.

Õnneks veel uusi selgeid märke kohalike turvatunde õhemaks viilimisest veel pole. Kuigi jutte selle kohta, mis järgmisena kohapeal kinni panna võidakse, liigub. Tahaks loota, et need ongi vaid kuulujutud.

Ühtsust saab aga näidata ka positiivses mõttes, mitte ainult millegi vastu protestides. Hea näite selle kohta pakkus laupäeval Valgas korraldatud Säde pargi aiapidu. Ettevõtmise korraldamisega oli seotud umbes poolsada inimest: muuseumitöötajad, segakoor Rõõm, muuseumisõbrad, omavalitsustöötajad.