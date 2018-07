Kõige kõrgemal liigaastmel ehk meistriliigas mängib kolme maakonna esindustest Põlva FC Lootose naiskond, kes hoiab kaheksa võistkonna hulgas küll viimast kohta, kuid kolm konkurenti on ainult nelja punkti kaugusel. Seejuures on Lootosel on üks mäng vähem peetud kui kolmest mainitud võistkonnast kahel.