Kommentaar: Hinnaline idapiir

Idapiiri väljaehitamise maksumuse prognoositav tõus 320 miljoni euroni on tekitanud küsimuse, kas nii vägeva summa väljakäimine on põhjendatud. Seda olukorras, kus piiri rohelisel ribal on võrreldes kümnendi algusaastatega olukord tublisti paremini kontrolli all.