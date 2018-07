Põlva- ja Valgamaal saab näha metsikuid näituseid

Osalevad kunstnikud: Varvara & Mar, Antti Laitinen (FI), Theun Karelse (NL), Steve Maher (FI/IR), Hannah Harkes, Brian House (US), Taavi Suisalu, Timo Toots, Paula Vītola (LV), Aivar Tõnso. Projekti kuraatorid on Timo Toots, Taavi Suisalu, Kadri Lind ja Marie Kliiman.

Residentuuriprojekt kulmineerib näitusega “Metsikud bitid”. Vabaõhu näitus, mis laotub laiali talu ümbruses asuval maastikul on avatud 21. ja 22. juulil. 21. juulil on sõidavad MAAJAAMA ka kunstibussid Tallinnast ja Riiast. Bussidele on vajalik eelnev registreerimine. 22. juulil on sündmus ka Avatud Talude Päeva programmis.