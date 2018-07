Valga Jaani kirikust Valka Lugaži kirikuni rajatakse kergliiklustee. Tee ei lähe küll päris otse. Esialgu valmib teeosa Valgas, kuid Möldre ütles, et loodetavasti saab juba järgmisel aastal alustada ka Läti poolt kergliiklustee rajamisega. Hetkel tegeletakse projekteerimisega. Silmariivavat poolikut maja aadressil Kesk 19 lammutada ei saa, sest see on muinsuskaitsealal. Hoone kuulub linnale. Möldre sõnul pole maja ka renoveerida võimalik, kuna sellel pole vundamenti. «Oleme välja kuulutanud hoonestusõiguse konkursi, et leida omanik, kes hoonega midagi peale hakkaks,» rääkis Möldre. Kesk 15 asuv hoone (paremal) kuulub eraisikule, mida omanik soovi korral ise renoveerida saab.

FOTO: Glänel Tirrand