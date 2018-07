Piirivalvurid trahvisid puuduliku varustusega paadi juhti

Edasisel vaatlusel selgus, et paadist on puudu ka pilsipump, ankur, pukseerimisots, udupasun, kompass ja jäätmete kogumisvahend, mis on väikelaevas nõutud varustus. Väärteomenetluses määrati paadijuhile nõuete mittetäitmise eest 40eurone rahatrahv.