Kanepilehega lipp heisati esimest korda lipumasti

„Kanepi valla uus sümboolika on teinud valla üle maailma kuulsaks,“ lausus Kanepi vallavanem Andrus Seeme. „Ja julgen öelda, et teinud meid positiivses mõttes tuntuks.“ Kanepi vald jõudis pärast kanepilehte kujutava vapi kinnitamist ka mitmetesse mõjukatesse maailma meediakanalitesse.

Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaedi sõnul on kanepitaim olnud Eestis laia kasutusega, sellel on ajalooline traditsioon ja sellest on tulnud ka Kanepi valla nimi. «Selles mõttes on vapil selge sisu ja põhjendus, miks see on vallale oluline,“ lisas ta.