Kohalik elanik andis laupäeval kella 10 paiku piirivalvuritele teada, et märkas piiriäärsel alal külavaheteel kolme kahtlast meest, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA). Piirivalvurid pidasid mehed kinni ja toimetasid nad kordonisse. Kiirabi vaatas mehed üle, kuivõrd üks neist kurtis halba enesetunnet. Kiirabi nentis, et mehed olid pisut alajahtunud, kuid haiglaravi ei vajanud. Esmaste uurimistoimingute ajaks viidi mehed Võru arestimajja.

Tänavu on kagupiiril avastatud 11 ebaseadusliku piiriületuse juhtumit, mullu samal ajal 18 juhtumit.

"Lähiaja prognoos näitab, et surve piirile võib kasvada veelgi, sest seoses jalgpalli MMiga on Venemaale tulnud tuhandeid inimesi, kes võivad end fänniks nimetades püüda illegaalselt Euroopasse pääseda," ütles Piusa kordoni juht Valmar Hinno, kelle kinnitusel on surve rohelisele piirile viimastel nädalatel kasvanud.