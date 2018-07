Park ootab uuendusi

Leiti, et tiik kipub ka kinni kasvama ja selle vesi on kummalist rohekat tooni. Samuti arutleti tiigi ääres selle üle, mis on saanud sealsest purskkaevust. Tänavu seda töös polnud nähtud ja mõne inimese sõnul ei tööta purskkaev tiigil juba mitmendat aastat.

Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuhi Põim Kama sõnul on kavas Säde park tervikuna uuendada. «Seejuures on projekteerijale tehtud ettepanek, et ta pakuks välja ka uue purskkaevu lahenduse, kuna seni kasutusel olnud variant on amortiseerunud.»