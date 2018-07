Tööle asus uus laste hoolekande spetsialist

Kala peab uut ametikohta heaks väljakutseks just seetõttu, et tegemist on tema jaoks uue erialaga. «Leian, et minu hariduskäik ja senine töökogemus toetavad mind ametis hakkama saamisel. Usun, et suudan oma seniseid teadmisi ja kogemusi rakendades olla vallavalitsuses väärt tööjõuks. Pean ennast usaldusväärseks töötajaks, kiireks õppijaks, empaatiavõimeliseks ja heaks suhtlejaks. Olen uuteks väljakutseteks valmis.»