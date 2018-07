Valga ja Koidula suuna rongide sõiduplaanid muutuvad

Tallinna-Tartu liinil tuleb osadel reisidel endiselt Kärknas oodata vastutulevat rongi, ent ooteaeg muutub mõnevõrra lühemaks. See toob kaasa mõneminutilisi muudatusi ka Tartu-Valga ja Tartu-Koidula liini reisidel.

„Meie töötajad tegelevad taastamistöödega iga päev, aga töö maht on suur. Praeguste plaanide järgi on septembri alguses võimalik võtta Tartu jaamas kasutusele kolm jaamateed, mis võimaldaks viia Tartu reisirongid üle põlengueelsele graafikule. Lisaks valmistume välja kuulutama Tartu jaama kogu liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimise hanget. Teeme oma parima, et kogu protsess toimuks võimalikult sujuvalt ja kiiresti,“ ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.