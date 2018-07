Väga sooja ilmaga võib lähipäevadel kaasneda ka äike

Neljapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirdetuul 2-8 m/s. Sooja on 16-21 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest, seda peamiselt Lõuna-Eestis. Puhub valdavalt kirdetuul 2-8 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 25-30, sajupilvede all ja kohati rannikul 22 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub põhjakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 17-22 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Puhub põhjakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 21-26, kohati 29 kraadi.