Reede pakub väga kuuma ilma ja ka äikest ning rahet

Öösel on vähese või vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub kirdetuul 3-9 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirdetuul 3-8 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Hommikul hakkab sadama hoovihma ning võimalik on äike. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 19-21 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest, võimalikud on tugevad sajuhood ja rahe. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8 m/s, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on 23-28 kraadi, sajuhoogude all langeb 20 kraadi ümbrusse.