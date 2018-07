Kontsert toob piirilinna üle ilma tuntud muusikud

RIX on maailma eri paigus elavate, maailmas tuntud, paljudel muusikaüritustel üle maailma tähelepanu pälvinud ning loorbereid lõiganud nelja sõbra ja mõttekaaslase grupp, kuhu kuuluvad Jānis Maļeckis (klaver), Sandis Šteinbergs (viiul), Ilze Kļava (alt) ja Reinis Birz­nieks (tšello). Viimane on endine valkalane, kes on õppinud Valka muusikakoolis.