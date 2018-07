Lõuna-Eesti huvikoolid said riigilt üle 31 000 euro toetust

Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert Agne Adler lausus, et eesmärgiks on pakkuda piirkonnas tegutsevatele noortele avaramaid võimalusi arenguks ja eneseteostuseks ning toetada sidusa ja loova ühiskonna kujunemist. "Komisjon hindas Valga muusikakooli projekti kõrgelt just asutustevahelise koostöö ning tööeluks vajalike digipädevuste arendamise eest. Projekti tunnustati kui põnevat ning arendavat, eriti neile noortele, kes varem ei ole muusikaga kokku puutunud," märkis Adler.