Päeva jooksul tabati kolmel korral salasigarette

Maksu- ja tolliameti Lõuna tollipunkti juhataja Toomas Huik selgitas, et reisijal võimaldatakse tasuda aktsiis, kui tema kaasatoodud sigaretid ei olnud peidetud ja eelnevalt ei ole isikul sellelaadseid rikkumisi tuvastatud ega tema puhul taolisi maksustamisi rakendatud. Oluline on seegi, et kolmandast riigist toodud kogus peab jääma alla 800 sigaretti, mis on lubatud kogus Euroopa Liidu sees liikudes.