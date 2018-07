Ringkäik piiririkkujate ja salakaubavedajate peateel

Tõenäosus kohata Venemaalt Eestisse hiilivaid illegaalseid piiriületajaid on sellel piirilõigul kõige suurem. Nädal tagasi jõudis just siitkaudu Eestisse kaks seltskonda Bangladeshist ja Pakistanist pärit põgenikke. Ka varem on Petseri lähistel asuvad metsad olnud koht, kust tehakse illegaalne hüpe Euroopasse.