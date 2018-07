«Eelistan käia seenel, sest nii saab pang kiiremini täis. Pealegi maitseb mulle kukeseenekaste ning põlvest põlve on olnud traditsioon igal suvel vähemalt korra ikka seenel või marjul käia. Niiviisi on harjumus külge jäänud. Mulle on seenelkäik lõõgastav – saab mõtted linnaelust eemale. Sel aastal olen viimastel nädalatel paar korda käinud ning seenepuuduse üle ei saanud kurta.»