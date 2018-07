Tõrva Raadio alustab 9. hooaega

Sedapuhku on raadio periood kõigi aegade pikim – lausa 19 päeva, andsid eestvedajad teada. Nii nagu Tõrva Raadio loodud sai, kannab ka sel aastal raadiomeeskond hoolt selle eest, et kuulajaskond saaks info ja võimalikult täpse ülevaate kohalikest sündmustest. Sel hooajal kattub Tõrva Raadio periood kahe tähtsa sündmusega: Tõrva Tule-Päevad ning Loodusharidus- ja kultuuripäevad.

Kava on mitmekülgne ning kutsub kuulama erinevaid põlvkondi. Kavas on nii tõsised kui meelelahutuslikud saated. Ka peaks kõrv paitatud saama erinevatel muusikažanrite austajatel. Kuulamist jätkub ka nooremale generatsioonile, sest eetrisse lähevad Miniraadio saated, mille vedajated on 4.–6. klassi õpilased.

Üldiselt noorte veetavas raadios on kavas ka eriprogramm. 4. augustil lastaksegi eetrisse inimesed, kes seal tavaliselt ei ole ehk kõikidel kuulajatel on võimalik kandideerida saatejuhiks. Samuti on Tõrva Tule-Päevade puhul eripäevad 11. ja 12. august, mil raadio kannab tegemisi üle otse rahva keskelt Tõrva keskväljakult. Eriprogrammi kuuleb ka 17. augustil, mis on raadio lõpetamise päev.