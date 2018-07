Päästjad kustutasid 0,4 hektarile levinud põlengu. Selgus, et tulekahju süttis kodaniku prahilõkkest. Päästjad juhtisid tähelepanu, et suure tuleohuga ajal on looduses tule tegemine keelatud. Väiksemastki sädemest võib alguse saada ulatuslik ning hävitav metsa- ja maastikutulekahju.