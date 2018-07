Kuumus nõudis kalade elu

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna spetsialistid ning Eesti kalateadlased kinnitavad, et juhtunus on süüdi erakordselt kuum ilm.

«Puhkajate meeleheaks pikalt kestnud põuaperiood on nõudnud suure ohvri,» ütles keskkonnaminister Siim Kiisler. «Kilomeetrite viisi roiskuvaid kalu just ujuma ei kutsu ning võivad kanda ka baktereid. Kas olukord on punase lipu vääriline, peavad selgitama veeproovid. Kuni tulemuste selgumiseni on Peipsis ujumine igaühe enda otsustada.»