Hispaanias kasutatav nipp Eesti herilasi ei peleta

Bioloog Jaakko Kulberg ütles Ylele, et herilased kasutavad liikumiseks sisemist kella ja päiksekompassi. Päiksekiirte käes olev veekott aga ajavat selle kompassi mingil põhjusel sassi. Herilasele on see ebameeldiv ja ta lahkub.

«Ei tahaks hästi uskuda, et midagi nii lihtsat on olemas, mis nii tõhusalt herilased eemale peletaks,» tunnistas Soon. «Ainuüksi sellepärast on asi uskumatu, et kui see nii lihtne ja tõhus on, siis miks seda pole varem laialdaselt kasutatud. Pole teada ka et seda oleks uuritud. Oleks väga lihtne katseliselt uurida meetodi toimimist, aga seda pole tehtud.»