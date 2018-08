Eesti päästjad aitavad Lätis metsatulekahju kustutada

Päästeameti vastutava korrapidaja Janar Kärneri sõnul on naabritele kiire abi osutamine äärmiselt oluline. „ Ühelt poolt tuleb aidata kolleege ning naabreid, aga teisalt on suur oht tulekahju levimiseks Pärnumaa Sookuninga looduskaitsealale ning reageerimine on vajalik võimalike kaitsealale tekkivate kahjude ennetamiseks või minimeerimiseks,“ rõhutas Kärner.