Turniir tõi Kanepisse võistkondi ka välismaalt

Lutsu sõnul on võistlus saanud teoks ainult tänu toetajatele. «Kindlasti on aidanud see, et Kanepi vald on väärtustanud korvpalli ja igal aastal turniiri toetanud,» ütles Luts. Samuti on andnud suure panuse vabatahtlikud korvpallientusiastid, kes on korraldamises kaasa löönud.