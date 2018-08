Amet kutsub üles kuivale jäänud kaladest ja vähkidest teada andma

Keskkonnaamet märgib, et pikalt kestev põud ning kõrged veetemperatuurid on pannud vee-elustiku kohati väga raskesse olukorda ning põua tõttu on osa vee-elustiku hukkumine paratamatu. Üldjuhul ei jää kuivalejäänud kalad ka inimese sekkumisel ellu, küll aga on võimalik päästa jõevähke. Seetõttu palub keskkonnaamet teada anda, kui inimesed juhtuvad märkama kuivalejäänud veekogusid ning hukkunud kalu ja vähke.