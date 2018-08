Täna algas Intsikurmu festival

Tänavust Intsikurmu Festivali iseloomustab välisartistide rohkus ja mitmekesisus nii muusikas kui atmosfääris. Täna on lavale tulemas Big Freedia, kes on teinud koostööd suurnimede Beyonce'i ja Drake`ga. Samuti vene hip-hop artist Antoxa MC ja teised.

Lisaks mitmekülgsele muusikavalikule on festivalile oodata metsapargi maagilisust esiletõstvaid valgus- ja videoinstallatsioone ning kunstitaieseid, tänavatoiduala, metsarestorane ning sel aastal on festivalikülastajatele esmakordselt planeeritud kaks telkimisala.

Kõige nooremale festivalipublikule on mõeldud eraldi programmiga Lastekurmu ala. See on koht, kus saavad nii väiksemad kui suuremad puhata, mängida, meisterdada, õppida, avastada, teatrit teha, kontserte kuulata ja hästi süüa.