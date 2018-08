Lihatööstusest tuleb häirivat haisu

Kattai rääkis, et on 50 aastat seal kandis elanud ja kogu aeg pidanud rõvedat lehka kannatama. «Nii jubedalt haiseb, et öösiti kaob uni ka ära.» Seetõttu pidavad naabruskonna inimesed tema sõnul suvel lausa Valgast ära sõitma. «Just ennist käis lapselaps kõrvalmajast ja ütles ka, et nii vastik hais on.»