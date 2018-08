Kohvik südalinnas meelitab ahjusoojade küpsetistega

Uude söögikohta oli parasjagu sisse astunud ka tallinlane Terje Kahro, kel Valgas suvekodu. «Olen esimest päeva Valgas ja mõtlesin enne, et ei olegi väga sellist kohta, kus istuda ja niisama oodata. Selle kohviku avamine oli väga meeldiv üllatus,» mainis ta ja kiitis nii söögikoha välimust kui ka atmosfääri. «Mulle tundub, et see kook on ka väga hea,» lisas ta magusat suutäit valides.