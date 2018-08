Päästeamet rõhutab sõjamoona ohtlikkust

Päästeameti demineerimiskeskuse nõunik Arno Pugonen tuletab meelde, et kõik lõhkekehad on väga ohtlikud. «Lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi. Ükskõik millise sõjamoonaga on tegemist, on see igal juhul ohtlik ja seda peab käsitlema ülima ettevaatlikkusega,» rõhutas Pugonen.