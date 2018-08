Vihm, tugev tuul ja äike jõuavad Eestisse

Ilmateenistuse teatel on pühapäeva öösel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest – öö hakul peamiselt Ida-Eestis, alates keskööst ka saartel ja Lääne-Eestis. Puhub lõunakaaretuul 2-8, hommikul Liivi lahe ümbruses puhanguti 13 m/s. Sooja on 11-17 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt lõunakaaretuul 2-8 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Sajab hoovihma ja on äikest. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 14-16 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja on äikest, seejuures võib sadu kohati tugev olla ning äikesega kaasneb puhanguline tuul. Põhja-Eestis puhub lõunakaaretuul 3-9, Lõuna-Eestis pöördub tuul edelasse ja läände 7-13, puhanguti 16. Liivi lahe ümbruses ulatuvad puhangud kuni 20 m/s. Sooja on 15-20 kraadi.