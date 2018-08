Paisuv tuul nõrgeneb hommikuks

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib esineda äikest. Põhja-Eestis puhub lääne- ja loodetuul 4-9, Lõuna-Eestis lääne- ja edelatuul 7-12, puhanguti 16 m/s. Liivi lahe ümbruses ulatuvad puhangud öö hakul kuni 18 m/s, hommikuks pöördub tuul loodesse ja nõrgeneb. Sooja on 11-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela-, läänetuul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Lainekõrgus on 1-1,7 meetrit. Ajuti sajab hoovihma ja võimlik on äike. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on oodata 14-16 kraadi.

Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja välistatud pole äike. Puhub läänekaaretuul 5-10 m/s. Sooja on 18-21 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Ajuti sajab hoovihma ja võimalik on äike. Nähtavus on mõõdukas või hea. Sooja tuleb 18-20 kraadi.

Uus nädal jätkub vihmalainel

Kuigi õhutemperatuuride maksimumid ulatuvad eeloleva nädala keskel 23 kraadini, tuleb järgmise nädala ilm vihmane ja äikesevõimalusega.

Teisipäeval pilvisus tiheneb ja pärastlõunal levib uus vihmasadu edela poolt üle mandri. Sadu võib kohati tugev olla ning on äikeseoht. Puhub idakaaretuul 3-8, põhjarannikul kuni 10 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.