Põlvamaal Kanepi vallas mesilasi pidav Ants Orasson ütles, et tema meesaak on parem kui mullu ning tänas selle eest head suve. Eelmise aasta jahe suvi tõi nigela saagi. Orasson lisas, et samas pole meesaak võrreldes keskmise aastaga eriti muutunud.

200 taru eest hoolitsev mesinik sõnas, et meevõtmine nii palaval suvel on tõsine katsumus, eriti kui mesitarud on vastu päikest. «Kaitseriietus tuli panna palja keha peale,» rääkis Orasson ja lisas, et kurnav on niiviisi ka raskeid asju tõsta. «See ei ole lihtne töö.»