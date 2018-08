Et teada saada, kummal pool piiri koolitarbed odavamad on, käisime läbi kaks Valka ja kaks Valga suurpoodi. Võrdlemiseks sai valitud võimalikult odavama hinnaga kaubad.

Kui Eestis on koolikaup praegu kohe poe sissepääsu juurde pandud, siis Valka Megos see nii ei ole. Oli tarvis ringi jalutada, et otsitav leida.