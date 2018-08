Otepää vallas asus tööle uus projektijuht

Ruuven on pärit Tartust ja ta on lõpetanud 1984. aastal Tartu Ülikooli inglise filoloogia erialal, ta on Otepää valla kodanik. Ruuven on töötanud nii projektijuhi kui ka personalijuhina ja rahvusraamatukogus välissuhete osakonna spetsialistina.