Maale kolimine jääb Lõuna-Eestis sageli laenu taha

Pindi Kinnisvara lõuna regiooni hindamisteenuse juhi Eva-Mari Lutsu sõnul jäävad paljud maakodu ostutehingud laenu saamise taha. Kui võrrelda võimalusi Tartus ja Tallinnas näiteks kaugel lõunapiiri ääres asuva Valgaga, on Valgas on laenu saada oluliselt keerulisem.

«Otepääl, Haanjas ja Rõuges on kinnisvara atraktiivsem, ostu-müügi aktiivsus suurem ja hinnatase seetõttu kõrgem. Otepääl on näiteks kuulsad maratonirajad ja spordirajatised, samuti kaunis loodus,» rääkis Luts. «Seejuures asub Otepää Valga maakonnas, mille kinnisvara hinnad on Eesti ühed madalamad.»