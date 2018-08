Teil on auhinnakapis nii mõnigi tunnustus, mis tulnud just noortega tegelemise eest.

Jah, näiteks 2016. aastal sain Valgamaa noortesõbra tiitli. Kokku on mind sellele autasule nomineeritud kolm korda. Aga 2016 vist oli konkurentsi vähem või olid parimad juba selle tiitli saanud. Tegelikult on neid tegijaid Valgamaal palju, üksi ei tee midagi ära. Õnneks on meil ohtrasti hakkajaid inimesi.