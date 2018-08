Pühapäevane vihmasadu lakkab pärastlõunal

Ilmateenistuse teatel on pühapäeva öösel vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 13–18 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 4-10 m/s. Lainekõrgus on pool kuni üks meeter. Kohati sajab hoovihma ja valitseb äikeseoht. Nähtavus on hea. Sooja on 15–17 kraadi.

Esmaspäeva hommikul pilvisus tiheneb. Vihmahood liiguvad saartelt mandrile ja kohati võib tulla äikest. Pärastlõunal alates saartest pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub edela- ja läänetuul 6-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 17–22 kraadi.