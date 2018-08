GALERII: Setod peavad paasapäeva

Paasapäev toimub igal aastal 19. augustil ja see on Obinitsa kandi suurim püha, kuhu tulevad inimesed üle terve riigi. Sel päeval saadakse kokku sugulaste ja tuttavatega ning peetakse meeles lahkunuid. Tava järgi kaetakse haudadel ka rikkalikud toidulauad. Kohalike sõnul on paasapäev midagi nii tähtsat, kui jõulupäev ja jaanid või isegi tähtsam.