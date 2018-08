Lähipäevade ilm näitab suvelõpumärke

Ilmateenistuse teatel on teisipäeva öö hakul pilves ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev ja valitseb äikeseoht. Pärast keskööd lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb ja pilvisus hõreneb. Tuul pöördub igal pool loodesse 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 11-16 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loodetuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 16-20 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 4-10, öö hakul põhjarannikul loodetuul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kuni 15 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Tuul pöördub lõunasse ja tugevneb 5-12, pärastlõunal saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Sooja on 16-20 kraadi.