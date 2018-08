16-aastane nooruk jäi tagasiteel Weekend Festivalilt kadunuks

Politseile teadaolevalt viibis noormees Weekend Festivalil ning kavatses tuttavate sõnul hääletada Pärnust Haapsallu. Viimati nähti Markust pühapäeval kella 11.45 ajal Pärnu linnas, kui ta liikus Side tänava maja juurest Port Arturisse. Politseinikud on suhelnud noormehe lähedastega ja sõpradega ning kogunud infot ta liikumiste kohta.

Noormees on 180 sentimeetrit pikk, sportliku kehaehitusega ja helepruunide lühikeste juustega. Neljapäeval oli tal kodust lahkudes seljas valge, roheliste triipudega polosärk. Jalas on tumesinised lühikesed püksid ja punast värvi Nike tossud. Tal võib peas olla tumesinine Nike müts ning kaasas kannab ta ruudulist helesinist seljakotti. Tema mobiiltelefon on välja lülitatud.