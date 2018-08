Küttepuidu hind kasvas ligi 40 protsenti

Kui 2017. aasta juulis maksis tihumeeter küttepuitu 22,69 eurot, siis möödunud aasta lõpuks kasvas see 25,33 euroni tihumeetrilt. Käesoleval aastal on küttepuiduturul küttepuidu hind kasvanud kuust kuusse, ületades veebruaris esmakordselt 30 euro piiri tihumeetri kohta. Võrreldes käesoleva aasta juuniga, mil tihumeeter küttepuitu maksis 31,39 eurot, on küttepuidu hind kuuga kasvanud 0,6 protsenti.