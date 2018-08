Kinomaja vajab uusi tulesid

Hoones on säilinud ajastutruu välimus. Aastate jooksul on aga hoone kulunud ning kolmest sõnast koosnevast neoontulede jadast (KINO KOIT KINO) töötab ainult üks. Samas hoones Tõrva Dokfesti korraldav MTÜ Rabarebased tahab koos sõpradega ja Tõrva valla abiga koguda raha uute tulede soetamiseks.

Plaanis on tellida kinomajale kõik uued tähed-KINO, KOIT, KINO. Tähed tellitakse koos alumiiniumraamiga. Uued neoontuled koos paigaldusega maksavad 1200 €, mis teeb ühe tähe hinnaks 125 €. Oma panuse saab teha arveldusnumbril: EE647700771003183813 (LHV, MTÜ Rabarebased).

Märkustesse palutakse lisada enda või oma ettevõtte nimi, kui on soov avaldada see toetajate nimekirjas. Raha korjatakse, kuni see kokku saadakse – ehk saab juba selleaastaseks Tõrva Dokfestiks uued tuled üles.